Burdur\'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncel

Burdur'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik yapanları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Takip sonucu belirlenen adreslere ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 66 senet, çok sayıda banka dokümanı ve 3 dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.