Burdur'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şerafettin Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Karakent-Kavacık köy yolunda 20 metrelik uçurumdan dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile Zühre Ö. ve Büşra Dilara Ö. itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Ticari Araç Devrildi, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?