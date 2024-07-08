Burdur'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

08.07.2024 22:19
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Veli A. (78) idaresindeki traktör, Yeşilbaşköy Sarıdere mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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