Burdur\'da Traktör Yangını Ormana Sıçradı

Burdur'da traktörden boş arazi ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düğer Köyü'nde 15 DB 637 plakalı traktörde yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle boş arazi ve ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle traktör kullanılamaz hale geldi.
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