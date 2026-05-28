Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

BURDUR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan E.Ö. tutuklandı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifresine yönelik Bucak ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinda E.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 35 kök hint keneviri, 14,88 kilo skunk ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.