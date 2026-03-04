Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, A.C.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram esrar, 2 led ışık cihazı, 3 hava sirkülasyon cihazı, 2 iklimlendirme kabini, karbon filtre, 4 vantilatör, mikroskop cihazı, 3 ısı ayarlayıcı termostat, 3 dijital termometre, 100 litre bitki toprağı, 30 sıvı gübre ve 9 fan cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.