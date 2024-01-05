 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Antalya-Burdur kara yolu kent girişinde durdurdukları 2 araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, tabanca ve fişek ele geçirdi. M.T, M.Ö. ve O.A isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Burdur\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:40
Abone Ol

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Antalya-Burdur kara yolu kent girişinde 2 aracı durdurdu.

Araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, farklı çeşitlerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yarar aparat, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, M.Ö. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Burdur, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement