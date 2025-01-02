Burdur\'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

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BURDUR'da Havva Tortop yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Havva Tortop yanına gelen oğlu tarafından odada yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Havva Tortop'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Tortop'un cenazesi Burdur Belediyesi morguna götürüldü.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,