Burdur'da, yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.
Remzi Y. (49) idaresindeki 06 CNU 487 plakalı buğday yüklü tırın motor bölümünde, Çeltikçi ilçesi Tekkeköy civarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Yangın: Tır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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