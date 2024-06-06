Evine Yakın Otluk Alanda Yangına Müdahale Etmek İsterken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Evine Yakın Otluk Alanda Yangına Müdahale Etmek İsterken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'da evinin karşısındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale etmek isterken kalp krizi geçiren Ali Yıldıran (59) hayatını kaybetti. Yıldıran'ın cenazesinin Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde defnedileceği öğrenildi.

06.06.2024 12:16
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BURDUR'da evinin karşısındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale etmek isterken kalp krizi geçiren Ali Yıldıran (59) hayatını kaybetti.

Burdur merkez Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, köy hizmetlerinden emekli Ali Yıldıran, ana cadde altındaki otluk alanda kendi diktiği ağaçları sularken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek isteyen Ali Yıldıran, bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Yıldıran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Yıldıran müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otluk alandaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yıldıran'ın cenazesinin Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde defnedileceği öğrenildi.

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Evine Yakın Otluk Alanda Yangına Müdahale Etmek İsterken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evine Yakın Otluk Alanda Yangına Müdahale Etmek İsterken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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