Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali Bilgihan ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte çelenk sunumu, saygı duruşu, gösteriler ve geçit töreni gerçekleştirildi.

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

BURDUR'da 30 Ağustos Zaferinin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Gökhan Öztürk ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Öner, Baro Başkanı Meltem Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cüneyt Ağaça, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, askerler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, makamında tebrikleri kabul etti. Ardından kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Gökhan Öztürk ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, törene katılanların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiir okunmasıyla program sürdü. Kutlamalarda Jandarma Komando Timi tarafından gösteri sunuldu. Halk oyunları gösterisinin ardından tören geçişi gerçekleştirildi. Program, geçiş töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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