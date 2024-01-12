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Burdur'daki tarihi Taş Oda Konağı turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Burdur'daki tarihi Taş Oda Konağı turizme kazandırılıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından işletilecek olan Taş Oda Konağı, kentin unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri ve kültürel dokusunu ziyaretçilere sunacak. Konak, gastronomi mutfağı olarak hizmete açıldı. Burdur Valisi Türker Öksüz, tarihi konağın turizme kazandırılmasının önemli bir çaba olduğunu belirtirken, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz kültürel mirasın korunarak geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Üniversitenin gayretleriyle unutulan yemeklerin yaşatılarak kuşaktan kuşağa aktarılacağını ifade eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Burdur\'daki tarihi Taş Oda Konağı turizme kazandırılıyor
12.01.2024 - 17:15,
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Burdur'daki tarihi konaklardan "Taş Oda Konağı" Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) işletilip turizme kazandırılacak.

Pazar Mahallesi'nde bulunan 17. yüzyıldan kalma Osmanlı sivil mimarisinin ve Türk-İslam eserlerinin önemli örneklerinden biri olan Taş Oda Konağı, gastronomi mutfağı olarak hizmete açıldı.

Üniversitenin bünyesindeki otel tarafından işletilecek olan konakta, kentin unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri ve konağın kültürel dokusu ziyaretçilerine sunulacak.

"Bu şehir turizmden daha fazla pay almayı hak eden bir şehir"

Konakta düzenlenen açılış töreninde konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, tarihi konağın gelecek nesillere aktarılmasının ve turizme kazandırılmasının kıymetli bir çaba olduğunu söyledi.

Burdur'un sahip olduğu turizm potansiyelinin harekete geçirecek çalışmaların ve projelerin üretilmesi ve bunların uygulanması gerektiğini dile getiren Öksüz, şöyle konuştu:

"Konakları, Sagalassos'u, Kibyra'sı ve Salda Gölü'yle bu kent turizmden daha fazla pay almayı hak ediyor. Turizm faaliyetlerini çeşitlendirirken, katma değer yaratırken elbette bu tarihi yapıların korunması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına sunulması önem taşıyor. Kültürümüzün bir parçası olan yöresel yemeklerin, gastronominin yaşayacak olmasından dolayı son derece mutluyum." dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da kültürel mirasın korunarak geliştirilmesi ve gastronomiyle bir araya getirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de üniversitenin gayretleriyle unutulan yemeklerin yaşatılarak kuşaktan kuşağa aktarılacağını kaydetti.

MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar da konağın bahçesinin gastronomi alanında hizmet vermesi için özel izinler alınarak restore ettiklerini söyledi.

Dalgar, amaçlarının sadece bir restoran işletmeciliği olmadığını, kent turizmine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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