Burdur'dan Isparta'ya hasta sevk eden ambulansın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'dan Isparta'ya hasta sevk eden ambulansın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Burdur\'dan Isparta\'ya hasta sevk eden ambulansın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Burdur'dan Isparta'ya hasta sevk eden ambulansın karıştığı zincirleme kazada, 3 araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada, ambulansın aynasına çarpan hafif ticari araca arkadan çarpan bir cip de dahil oldu. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

01.09.2024 16:09
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BURDUR'dan Isparta'ya hasta sevk eden ambulansın da karıştığı 3 araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Burdur- Afyonkarahisar kara yolunun Askeriye köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa Ü. yönetimindeki 15 AJ 152 plakalı hafif ticari araç ana yola çıktığı sırada Burdur'dan Isparta'ya hasta sevk eden Serkan U. yönetimindeki 15 AB 227 plakalı ambulansın aynasına çarptı. Bu sırada Afyonkarahisar yönüne gitmekte Tuncer C. yönetimindeki 67 TC 158 plakalı cip de hafif ticari araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tuncer C. ile ambulans şoförünün yara almadığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ü. ve eşi Fatma Ü. ile cipte yolcu olarak bulunan Berce C., Elif Beren C. ve Lale C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan ambulanstaki sevk edilen hasta ise başka bir ambulansla Isparta'ya gönderildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN

Kaynak: DHA

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