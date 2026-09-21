Burdur Devlet Hastanesi diyaliz davasında 1 ölüm 12 yaralı, 4 sanık yargılanıyor

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen hastalardan birinin hayatını kaybetmesi, 12'sinin yaralanmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar İ.S., M.C., G.A.S., mağdurlar ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Y.A. savunmasında, olayın yaşandığı gün başka bir konu nedeniyle hastanede bulunduğunu belirterek, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Hastanenin elektrik teknikeri tutuksuz sanık İ.S, olay günü Y.A.'yı telefonla arayarak durumdan haberdar ettiğini, olayla ilgili bir kusurunun olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Hastanenin kazan dairesi projesini çizen mühendis tutuksuz sanık G.A.S., kendi projesinde bulunmayan bağlantıların diyaliz merkezinde yer aldığını iddia ederek bunların incelenmesini talep etti.

Hastanenin sıhhi tesisatçısı tutuksuz sanık M.C. de nöbeti sırasında herhangi bir arıza yaşanmadığını belirterek, beraatini istedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Bu olayın yaşanmasında ihmali olan herkesten şikayetçiyim"

Hastanede diyalize girdikten sonra rahatsızlanan Salih İldeniz Şahin, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü diyalize girdikten sonra evine geldiğinde kendinde tuhaflık hissettiğini söyledi.

Hastaneye dönerek acilde tedavi edilmeye başlandığını ifade eden Şahin, "Acile yatırıldım. Acilden sonrasını çok hatırlamıyorum. 11 gün yoğun bakımda yattım ve bunun 8 günü entübeydim. Sonrasında gelişen sıkıntılar dolayısıyla 6 ay da yürüyemedim. Bu olayın bana en büyük etkisi de zaten yürüyememek oldu. Aynı şekilde o aralar evlenecektim, evliliğim aksadı. Bu olayın yaşanmasında ihmali olan herkesten şikayetçiyim." diye konuştu.

Olay

Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinde 25 Mayıs 2024'te seansa giren hastalarda diyaliz sonrası bulantı, baş dönmesi, şuur bulanıklığı ve halsizlik şikayetleri meydana gelmiş ve hastalar hastaneye geri çağırılmıştı.

Olayda Mustafa Demir hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, olayın, sistemde antifrizli suyun varlığı, baypas hattı üzerinde küresel vananın açık unutulması ve hidrofor sisteminin arıza vermesine rağmen müdahale edilmemesi nedeniyle hatalar silsilesiyle oluştuğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar G.A.S., Y.A., İ.S. ve M.C'nin "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.