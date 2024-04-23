Burdur Emniyeti, engelli genci polis aracıyla şehir turu attırdı - Son Dakika
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Burdur Emniyeti, engelli genci polis aracıyla şehir turu attırdı

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 23 Nisan törenlerine giderken yolda gördüğü polis aracına binmek isteyen işitme engelli genç Cem Özen, polis abileri tarafından araçla gezdirilerek şehir turu attırıldı. Cem'in polis kornasına bastığı anda ki mutluluğu yüzüne yansıdı.

23.04.2024 22:53
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Burdur Emniyeti polis aracına binmek isteyen engelli genci kırmayıp şehir turu attırdı

Cem'in polis aracındaki mutluluğu yüzüne yansıdı

BURDUR - Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 23 Nisan törenlerine giderken yolda gördüğü polis aracına binmek isteyen Cem Özen isimli işitme engelli genç,polis abileri tarafından araçla gezdirilerek şehir turu attırıldı. Cem'in polis kornasına bastığı anda ki mutluluk yüzüne yansıdı.

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Burdur halkının coşku ile izlediği gösteriler büyük beğeni topladı. Burdurlu çocukların dışında farklı bir mutluluk yaşayanlardan biri de işitme ve bedensel engelli Cem Özen'di. Babası Özcan Özen ile birlikte töreni izlemek yola koyulan Cem, yolda bekleyen polisleri görünce yanlarına gidip polis aracına binip gezmek istedi. Cem'in bu isteğini kırmayan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Cem'i polis aracıyla gezdirerek ona unutulmaz anlar yaşattı. Yolda yanından geçtiği polislere selam vermeyi de unutmayan Cem'e polis abileri de selam vererek onun sevincine ortak oldu. Cem'in polis kornasına basarak dolaştığı anlarda yaşadığı mutluluk ise yüzüne tebessüm olarak yansıdı.

Yolda giderken polis abilerine sürücülere ceza yazma talebinde bulunan Cem'e ise polisler tarafından, "Bugün bayram ceza yazmıyoruz kimseye" diyerek karşılık verdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından o anlar sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, 23 Nisan, Burdur, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Emniyeti, engelli genci polis aracıyla şehir turu attırdı - Son Dakika

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