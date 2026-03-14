Burdur Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi

14.03.2026 10:30
Burdur Gölü'nün su seviyesi yoğun yağışlarla 16 cm artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 60 cm düştü.

SON yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nün su seviyesi, yoğun yağışların etkisiyle 16 santim yükseldi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yükselmenin sevindirici olduğunu ancak gölün su seviyesinde geçen yılın aynı dönemine göre 60 santimlik düşüş yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulamanın da etkisiyle hızla çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, Devlet Su İşleri tarafından yapılan son ölçümlerde su seviyesinde yükselme gözlendi. Etkili olan yoğun yağışlarla birlikte bu yıl ocak ayı başında 836 metre olan su kotu, şubat sonunda 836,16 olarak ölçüldü.

'YAZIK Kİ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR'

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gölde yaşanan yükselmenin sevindirici olduğunu ancak gölün su seviyesinde geçen yılın aynı dönemine göre 60 santimlik düşüş yaşadığını söyledi. Başkan Ercengiz, "DSİ verilerine göre; gölde yaklaşık 16 santimetrelik yükselme söz konusu. Günümüzde 1 santimlik artış bile bizleri mutlu ederken, bu yükseliş elbette sevindirici. Ancak geçen yılın aynı ayına baktığımızda toplamda 60 santimetrelik çekilme yaşandığını görüyoruz. Genel tabloya baktığımızda Burdur Gölü yazık ki küçülmeye devam ediyor" dedi.

'BU DURUM REHAVETE SÜRÜKLEMEMELİ'

Son dönemde bölgede ciddi yağışların etkili olduğunu hatırlatan Başkan Ercengiz, "2025'in son dönemi ve 2026 yılı başından itibaren bölgemizdeki yağışların iyi seviyede olması, yer altı ve yüzey sularındaki artış, Salda Gölü'ndeki yükselme ve Karataş Gölü'nde su birikmesi, Burdur Gölü'nde de artış olması bizim için sevindirici. Küresel iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan bölgemiz, bu yağışlarla kısa vadede bizlere bir nebze nefes aldırabilir. Ancak bu durum bizi rehavete sürüklememeli. Su ile ilgili tedbirlerimizi almak zorundayız. Suyu daha dikkatli kullanmak, gelecek nesillere aktarabilmek için suyumuzun kaybolmaması için mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.

'HOBİ BAHÇESİ' UYARISI

Kent yaşayanlarına su konusunda uyarılarda bulunan Başkan Ercengiz, şöyle dedi: "Burdur halkına içme suyu yaklaşık 15- 20 kilometre mesafeden ve 180 metre derinlikten çıkarılarak ulaştırılıyor. Bu suyu kolay kazanmıyoruz. Lütfen kolay kaybetmeyelim. Vatandaşlarımıza bir kez daha çağrımızdır; eskisi gibi balkon yıkama, halı yıkama, ev önünde araç yıkama gibi alışkanlıklarımızı geride bırakmalıyız. Çiftçilerimiz, üretim yapan birçok yurttaşımız zarar ederken, hobi bahçeleri ile hem ekonomik kayba hem de su israfına yol açmamalıyız."

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Hiranur’u gören son tanık: Yüzü gülüyordu Hiranur'u gören son tanık: Yüzü gülüyordu
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı

11:13
Sorulan soru “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin“ dedirtti
Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
