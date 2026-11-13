Burdur Karasenir'de tartışma kavgaya dönüştü, bıçak ve darp sonucu 4 kişi yaralandı

Burdur Karasenir'de tartışma kavgaya dönüştü, bıçak ve darp sonucu 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Karasenir Mahallesi 26005 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; bıçak ve darp sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karışan iki kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Burdur'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Karasenir Mahallesi 26005 Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) bıçakla ve darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kavgaya karışan G.A. (44) ve M.A. (40), ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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