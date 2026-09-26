Burdur-Kemer yolunda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, Kozluca itfaiyesi söndürdü

Burdur-Kemer yolunda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, Kozluca itfaiyesi söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur-Kemer kara yolunda sürücünün kullandığı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı; sürücü aracı park edip yardım istedi. Kozluca Köyü Muhtarlığı itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
BURDUR'da otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Burdur- Kemer kara yolunda Ali Pekşen yönetimindeki 07 ZD 042 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili park ederek yardım istedi. Kozluca Köyü Muhtarlığı itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: DHA
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