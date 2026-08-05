Burdur Meclisi'nde 15 Gündem Maddesi Görüşüldü - Son Dakika
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Burdur Meclisi'nde 15 Gündem Maddesi Görüşüldü

Burdur Meclisi\'nde 15 Gündem Maddesi Görüşüldü
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Burdur Belediye Meclisi toplantısında içme suyu çalışmaları ve sporcu destekleri ele alındı.

Burdur Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Halı Sarayı Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, toplam 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Ercengiz, toplantıda, kentteki içme suyu çalışmaları, Burdur Şeker Fabrikası'ndan yayılan koku sorunu, tıp fakültesi projeleri ve belediyenin yürüttüğü hizmetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Meclis oturumunda, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki sporcuların lisans, vize, ulaşım, barınma ve malzeme giderlerinde kullanılmak üzere kulüp hesabına 3 milyon lira aktarılmasına ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Kışla Mahallesi'ne yapılması planlanan 2 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu imar planı değişikliği ile Bahçelievler Mahallesi, Orman İşletme Müdürlüğü alanı ve Arappınarı mevkisindeki imar düzenlemeleri İmar Komisyonu'na havale edildi.

Isparta 2. İdare Mahkemesi'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki imar planı iptal kararı da değerlendirilmek üzere komisyona sevk edildi.

Meclisin bir sonraki toplantısı 2 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Kaynak: AA

Belediye, Burdur, Güncel, Son Dakika

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