Burdur'un görkemli tarihi yapıları gökyüzünün ışıltılı şovuna tanıklık etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'un görkemli tarihi yapıları gökyüzünün ışıltılı şovuna tanıklık etti

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru, Burdur'da bulunan ve tarihin görkemli yapılarını içerisinde bulunduran Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti'nde eşsiz bir şölene dönüştü.

14.08.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un görkemli tarihi yapıları gökyüzünün ışıltılı şovuna tanıklık etti

BURDUR - Her yıl ağustos ayında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru, Burdur'da bulunan ve tarihin görkemli yapılarını içerisinde bulunduran Sagalassos ve Kibyra Antik Kenti'nde eşsiz bir şölene dönüştü.

Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı partiküllerin Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da dünyanın dört bir yanında gözlemlendi. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan "Perseid meteor yağmuru", 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı. Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak ve ışıksız bölgelerde muhteşem anlara sahne oldu.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti ve Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'de bu eşsiz doğa olayının gözlemlendiği en uygun alanlardandı. Kibyra Antik Kenti'nde bulunan Anıtsal Çeşme, Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi, Heroon ve Claudius Kapısı gibi görkemli yapılar gökyüzü ile birleşerek adeta bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Kaynak: İHA

Sagalassos, Burdur, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'un görkemli tarihi yapıları gökyüzünün ışıltılı şovuna tanıklık etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
17:15 Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur Boyun fıtığına bağlı bir ağrı varsa kürek kemiğinden kola vurur
17:14 Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti Evini uyuşturucu bahçesine dönüştürdü, emniyetteki savunması ise pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 12:06:01. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'un görkemli tarihi yapıları gökyüzünün ışıltılı şovuna tanıklık etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement