CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan için veda yemeği düzenlendi.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki otelde düzenlenen yemeğe AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Öner, kaymakamlar, belediye başkanları, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Bu şehre hizmet etmekten onur duydum. Allah sağlık, sıhhat versin, bunlar tatlı ayrılıklar aslında. Günün sonunda baktığımızda hepimiz bir mücadele veriyoruz, bir yaşam mücadelesinin içerisindeyiz. Görevlerimiz, pozisyonlarımız, ideallerimiz farklı olabilir ama hepimiz bu güzel coğrafyanın, bu güzel ülkenin fertleri olmaktan gurur duyuyoruz. Her şehre gittiğimizde biz de gönlümüze bir hemşehrilik beratı, gönüldaşlık ekleriz. Bu gönüldaşlık içerisinde Burdur da çok müstesna bir yerde. Çok keyifli çalıştım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.

Tülay Baydar Bilgihan, konuşmasını şu sözlerle tamamladıŞehrimize dair hedefimizi, inancımızı kaybetmeden yürüttük çalışmalarımızı. Çok şükür dolu dolu 26 ay geçirdik. Bu sürede, her ilçemizde, her köyümüzde, her beldemizde büyüğünden küçüğüne, gencinden yaşlısına pek çok sektörde sizlerle bir araya geldik. Hep daha iyisini ve daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olduk. Ben bu anlamda mutmain ayrılıyorum. Allah'a emanet olun, her son doğru bir başlangıçtır. Bu görevler, kutsal görevler. Devlete sadakatimden, bağlılığımdan, hukuka olan inancımdan, vatandaşımızın yanında olma duygumdan 27 yıldır hiçbir şey kaybetmedim, kaybetmeyeceğim. Haklarınızı helal edin, benden yana helal olsun.