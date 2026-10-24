Burdur Yeşilova Akçaköy\'de çıkan yangında 3 ev ve ahır hasar gördü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde başlayarak 2 ev ve ahıra sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Akçaköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 eve ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev ve ahırda hasar oluştu.