Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı - Son Dakika
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Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

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İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King, Afyonkarahisar'daki şube açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül tepkilerin ardından istifa etti.

09.02.2025 17:22
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İsrail'e destek verdiği için boykot edilen Burger King'in geçtiğimiz aylarda Rize ve İzmir'de şubelerinin açılması krize neden olurken, benzer bir olay Afyonkarahisar'da da yaşandı. Dinar ilçesindeki İyaş AVM'de geçtiğimiz cuma günü ünlü fast food zinciri Burger King'in yeni bir şubesi açıldı.

BURGER KING AÇILIŞINA AK PARTİLİLER AÇILIŞA KATILDI

Açılışa AK Parti Dinar İlçe Başkanı Av. İbrahim Özgül, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Ahmet Acar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı katıldı.

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Tepkilerin ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifa ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır.

"MİLLETİMİZİN HASSASİYETLERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

"ELLERİMİZİ AÇTIK YALVARIYORUZ, DUALARIMIZI KABUL EYLE"

Burger King'in açılışına AK Partili isimlerin katılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken kaydedilen görüntüler de büyük ses getirdi. Görüntülerde AK Partili isimlerin Burger King açılışında "Bu mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimizi açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" şeklinde dua ettikleri görüldü.

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

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Son Dakika Güncel Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Said Demir:
    akıllanmıyorsunuzda fotokopi gibisiniz. ama aslını göreceksiniz seçimlerde. 312 11 Yanıtla
  • Murat:
    ya birde dua etmeleri yokmu :)))) oğlum siz hiç mi yol yordam bilmezsiniz. 245 9 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    akp İsrail iş birliği 170 50 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Düşünmeden böyle hareket edenin hiç bir yerde başkanlık veya makam işgal etme hakkı yoktur. En azından gerekeni yapmış ve istifa etmiş 161 11 Yanıtla
  • Hkmt Hkmt:
    İsrailin şuana kadar yok edilmesi gerekiyordu. Ama nedense burger king , Coca-Cola vb ürünler boykot edilmiyor. Dün burger king in önünden geçtim tıka basa dolu. Ya bunlar hain yada cahil. Allah yardımcımız olsun. Ya sabır diyoruz. 119 16 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ahmak 116 4 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Size haram olsun 82 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    al sana beyin özürlü biliyorsun bu işin sonu nereye varacak hicmi akıl Yok düşünmüyorsun 73 4 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    burası TÜRKİYE adamı çiz burger yaparlar 55 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yazık Oldu üzüldüm bilemezsiniz 44 11 Yanıtla
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