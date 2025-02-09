İsrail'e destek verdiği için boykot edilen Burger King'in geçtiğimiz aylarda Rize ve İzmir'de şubelerinin açılması krize neden olurken, benzer bir olay Afyonkarahisar'da da yaşandı. Dinar ilçesindeki İyaş AVM'de geçtiğimiz cuma günü ünlü fast food zinciri Burger King'in yeni bir şubesi açıldı.
Açılışa AK Parti Dinar İlçe Başkanı Av. İbrahim Özgül, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Ahmet Acar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı katıldı.
Tepkilerin ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifa ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır.
Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."
Burger King'in açılışına AK Partili isimlerin katılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken kaydedilen görüntüler de büyük ses getirdi. Görüntülerde AK Partili isimlerin Burger King açılışında "Bu mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimizi açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" şeklinde dua ettikleri görüldü.
Son Dakika › Güncel › Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı - Son Dakika
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