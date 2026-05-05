Burger King'e Ceza: Servis Reddi Mekanı Rahatsız Etti

05.05.2026 18:37
Ticaret Bakanlığı, maddi durumu yetersiz bir anne ve kızına servis yapılmayan Burger King'e ceza verdi.


Ticaret Bakanlığı, bir Burger King şubesinde anne ve kızına maddi durumlarının iyi olmaması gerekçe gösterilerek servis yapılmaması üzerine yapılan incelemede, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.




Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından bir Burger King şubesinde, maddi durumu yetersiz bir anne ile kızına restoranda yemek servisi yapılmak istenmemesine ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; 'burada oturamazsın' denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır."

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'Haksız Ticari Uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."



Kaynak: ANKA

