Burger King'e Ceza: Servis Reddi Mekanı Rahatsız Etti

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından bir Burger King şubesinde, maddi durumu yetersiz bir anne ile kızına restoranda yemek servisi yapılmak istenmemesine ilişkin açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; 'burada oturamazsın' denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır."

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'Haksız Ticari Uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."