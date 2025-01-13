Burhan, Sierra Leone'de Görüştü

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sierra Leone'de Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Batı Afrika turu kapsamında Mali ve Gine Bissau'dan sonra bugün Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da resmi törenle karşılandı.

Burhan ile Cumhurbaşkanı Bio, yaptıkları görüşmede, ikili ilişkileri, işbirliğinin ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde artırılmasını, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Sıcak karşılaması için Cumhurbaşkanı Bio'ya teşekkür eden Burhan, Sudan'daki duruma ilişkin bilgi verdi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio da Burhan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin, iki ülke arasında işbirliğini ve karşılıklı çıkarları elde etmek için geniş ufuklar sağlayacağını belirtti.

Sudan'daki krizin çözülmesi için sürdürülen çabaları destekleme konusunda ülkesinin kararlılığını teyit eden Bio, Sudan'da barışın sağlanması ve vatandaşların acılarının sona erdirilmesi yönündeki temennisini ifade etti.