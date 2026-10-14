Burhanettin Bulut, Halk TV kayyımının ardından TİP\'in X engelini sansür olarak niteledi

Burhanettin Bulut, Halk TV kayyımının ardından TİP'in X engelini sansür olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından TİP'in X hesabına erişim engeli getirilmesini sansür olarak değerlendirdi. Bulut, halkın haber alma hakkının sansür ve baskıyla engellenemeyeceğini savundu.
(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, "Sansür korkunun, baskı çaresizliğin göstergesidir. Halkın haber alma hakkını kısıtlayarak, sansür ve baskıyla gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkın gerçeği öğrenme, haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz" ifadesini kullandı.
YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabına da erişim engeli getirildi. Sansür korkunun, baskı çaresizliğin göstergesidir. Halkın haber alma hakkını kısıtlayarak, sansür ve baskıyla gerçekleri gizleyebileceklerini sanıyorlar. Ne yaparsanız yapın, halkın gerçeği öğrenme, haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz."
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