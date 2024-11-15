Burhanettin Bulut: "Vatandaşı 'Nas' Çarptı, Faiz Yükü 3 Yılda 6 Kat Arttı, Maaş Kredi Kartı Faizine Gidiyor" - Son Dakika
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Burhanettin Bulut: "Vatandaşı 'Nas' Çarptı, Faiz Yükü 3 Yılda 6 Kat Arttı, Maaş Kredi Kartı Faizine Gidiyor"

Burhanettin Bulut: "Vatandaşı \'Nas\' Çarptı, Faiz Yükü 3 Yılda 6 Kat Arttı, Maaş Kredi Kartı Faizine Gidiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk 9 ayında vatandaşın faiz yükünün 3 yılda 6 kat arttığını, faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 200’e yakın artarak 605,9 milyar liraya yükseldiğini vurgulayarak "nas ekonomisi" yaklaşımının faturasını yurttaşın ödemek zorunda kaldığını vurguladı. Bulut, "Başekonomist Erdoğan’ın, ‘nas böyle emrediyor’ diyerek Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine zorlaması vatandaşa borç yükü olarak döndü" dedi.

15.11.2024 10:17
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk 9 ayında vatandaşın faiz yükünün 3 yılda 6 kat arttığını, faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 200'e yakın artarak 605,9 milyar liraya yükseldiğini vurgulayarak "nas ekonomisi" yaklaşımının faturasını yurttaşın ödemek zorunda kaldığını vurguladı. Bulut, "Başekonomist Erdoğan'ın, 'nas böyle emrediyor' diyerek Merkez Bankası'nı faiz indirimlerine zorlaması vatandaşa borç yükü olarak döndü" dedi.

Burhanettin Bulut, yazılı açıklamasında yurttaşın faiz karşısındaki ekonomik durumuna vurgu yaptı. Açlık sınırının altında maaş alan, yüksek enflasyon ortamında geliri giderine yetmeyen, borcu borçla kapatmaktan başka çaresi olmayan vatandaşın bankalara çalıştığını belirten Bulut, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3 trilyon 674 milyar liraya yükseldiğini hatırlattı, yurttaşın bankalara yaptığı faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 200'e yakın artarak 605,9 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

"2024 yılının tamamında 810 milyar lirayı bulması bekleniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enflasyonun sorumlusunu faiz olarak gösterip Eylül 2021'de "Nas böyle emrediyor" diyerek Merkez Bankasını faiz indirmeye zorlamasıyla başlayan süreçte vatandaşın faiz yükünün 6 kat arttığını söyleyen Bulut, "Vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 2021 yılında bankalara 118,5 milyar lira faiz ödemişti. Bu tutar 2022 yılında 186 milyara, 2023 yılında da 378 milyara yükselmişti. Bu tutarın 2024 yılının tamamında 810 milyar lirayı bulması bekleniyor" dedi.

"Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen borçlanmaya, kredi-faiz-icra sarmalında geçinmeye çalışıyor"

CHP'li Bulut, "Bu yılın ilk dokuz ayında vatandaşların bankalara yaptığı 605,9 milyar liralık ödemenin 365,3 milyar lirası bireysel krediler, 240,6 milyar lirası ise kredi kartı borçları için ödendi. Nas indirimlerinden, 'faiz sebep enflasyon sonuç' safsatasından 'akıl dışı' ilan edilerek vaz geçildi ancak olan vatandaşa oldu. Yapboz tahtasına çevirdikleri ekonomi yönetiminin faturası vatandaşa çıktı. Şu anda Türkiye'nin en yakıcı sorunu hayat pahalılığı. Pazarda, markette file dolmuyor. Vatandaşın bu hayat pahalılığında en temel ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün değil. Yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen borçlanmaya, kredi-faiz-icra sarmalında geçinmeye çalışıyor" dedi.

"Maaş faize gidiyor, asgari ücret 30 bin TL olmalı"

Vatandaşın maaşının faize gittiğini belirten Bulut, Erdoğan'ın nas inadı yüzünden vatandaşın banka kapılarına mahküm edildiğini ifade etti. Bireysel borç yükünün her ay katlandığının altını çizen Bulut, vatandaşın bir nebze olsun soluk alması için yılbaşında zamlanacak asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini, emekli aylıklarının da insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacak sınırlara getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhanettin Bulut: 'Vatandaşı 'Nas' Çarptı, Faiz Yükü 3 Yılda 6 Kat Arttı, Maaş Kredi Kartı Faizine Gidiyor' - Son Dakika

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