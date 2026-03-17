Burhanettin Duran'dan Murat Keklikçi İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden gazeteci Murat Keklikçi için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savaş muhabirliği başta olmak üzere gazeteciliğin en zor alanlarında yıllarca emek veren, Sabah Gazetesi'nin kıymetli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin vefatını teessürle öğrendim. Meslek hayatı boyunca gerçeğin peşinden cesaretle giden Sayın Keklikçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Sabah Gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."