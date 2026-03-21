Burhanettin Duran: Küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi hedefliyoruz

21.03.2026 17:10
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel belirsizliklerin arttığı, jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, STRATCOM Zirvesi vesilesiyle devlet ve hükümet yetkililerini, diplomatları ve uzmanları İstanbul'da bir araya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amacımız; stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmektir. Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil; küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır. 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere pek çok değerli isimle birlikte; uluslararası düzenin geleceğini, liderlik diplomasisini, ara buluculuğu ve stratejik iletişimin dönüştürücü rolünü ele alacağız. Değişen küresel anlatılar karşısında hakikatin, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha vurgulayacağız" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK'

İletişimin, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biri olduğunu aktaran Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul'dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

