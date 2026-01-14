Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Basın Çalışanları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
14.01.2026 17:31  Güncelleme: 19:06
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek gazeteciliğin önemine dikkat çekti ve yerel yönetim olarak basın emekçilerine destek sözü verdi.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, il genelinden görev yapan basın çalışanları ile bir araya geldi. Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Deveciler, "Bizim kapımız, doğruları söylemekten çekinmeyen her bir basın emekçisine her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde basın mensuplarına yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Programa, basın mensuplarının yanı sıra Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Tamer Midilli, Ahmet Demir, Oktay Erbalaban ve Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ile birim müdürleri de katıldı. Başkan Deveciler toplantıda, Burhaniye için yapılan hizmetlerden bahsederek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yerel yönetim olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Deveciler, "Sizler, bu kentin vicdanısınız. Siz sustuğunuzda, kentin bir yanı sağır kalır. Biz, Burhaniye Belediyesi olarak; basın mensuplarını sadece 10 Ocak günü arayacağımız isimler olarak değil, demokrasinin bekçileri olduğuna inanıyoruz. Kaleminizin bağımsız kalması, sesinizin kısılmaması için yerel yönetim olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bizim kapımız, doğruları söylemekten çekinmeyen her bir basın emekçisine her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

