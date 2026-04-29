Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Sahadaki Çalışmaları İnceledi

29.04.2026 09:16  Güncelleme: 10:44
(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dokuz ayrı mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İskele Mahallesi'nde Mercan Caddesi ile Ayhan Özerdem Caddesi'nde parke taş tamiratı gerçekleştirilirken, Öğretmenler Mahallesi Turgut Caddesi'nde parke taş tamiratı çalışmaları sürdürülüyor. Kocacami Mahallesi Erdem Caddesi ile Geriş Mahallesi Vardar Sokak'ta parke taş tamiratı yapılırken; Bahadınlı, Pelitköy ve Hürriyet Mahalleleri'nde de parke taş tamiratı çalışmaları devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi 2830'uncu Cadde ve 2788'inci Sokak'ta asfalt yama faaliyetleri gerçekleştirilirken, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde tretuvar yapımı sürüyor.

Öte yandan, Öğretmenler Mahallesi plaj bölgesinde taş duvar imalatı devam ederken, Geriş Mahallesi Bardakçılar Caddesi'nde yağmur suyu menfez yapım çalışmaları da ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. Pelitköy Mahallesi sahil mevkiinde ve Kovukdere Caddesi'nde yol bakım ve onarım çalışmaları sürerken, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde konferans salonuna yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunarak, "İlçemizin dokuz ayrı mahallesinde eş zamanlı olarak ihtiyaç duyulan noktalarda planlı ve programlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yapıyor. Ulaşım konforunu artırmak adına tüm mahallelerimizde ihtiyaçları öncelik sırasına göre ele alıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak hizmetlerimizi eşit şekilde kesintisiz sürdürüyoruz. Amacımız, Burhaniye'mizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin daha güvenli, düzenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmasını sağlamak" dedi.

Kaynak: ANKA

Advertisement
