Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Burhaniye Vergi Dairesi'ne Ziyaret

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Vergi Haftası dolayısıyla Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Adem Bolat ve daire personelini ziyaret etti.

Başkan Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Demir ve Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şakir Akova ile birlikte Vergi Haftası dolayısıyla Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Bolat ve Vergi Dairesi personelini ziyaret etti.

Ziyarette, verginin kamu hizmetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesindeki rolüne vurgu yapan Deveciler, Vergi Haftası'nı kutlayarak vergi dairesi personeline emekleri için teşekkür etti.

Deveciler, vergi bilincinin güçlenmesinin toplumsal dayanışmaya ve yerel kalkınmaya katkı sağladığını dile getirdi.