Burhaniye'de Yol ve Park ve Çalışmaları Devam Ediyor

23.01.2026 16:53  Güncelleme: 18:27
Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde birçok noktada parke taş tamiratı, yol yapım çalışmaları ve park bakımları gerçekleştiriyor. Özellikle yağmur sularının etkilerine karşı mazgal ve kanal temizliği çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri, Dutluca Mahallesi'nde parke taş tamiratını tamamladı, Avunduk Mahallesi'nde ise çalışmalarına devam ediyor. Mahkeme Mahallesi Sanayi Caddesi ile Yılmaz Akpınar Bulvarı'nda parke taş tamiratları yapılırken, Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde tretuvar tamiratı çalışmaları tamamlandı. Börezli Mahallesi'nde greyder ile yol açma çalışmaları gerçekleştirilirken, Geriş Mahallesi Yasakçı Sokak'ta moloz temizliği bitti. Memiş Mahallesi Haşimağa Caddesi'nde ise yeni yol yapımı öncesi hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Mazgal ve kanal temizliği çalışmaları sürüyor

Devam eden çalışmalar kapsamında; Mahkeme Mahallesi Saip Hoca Bulvarı'nda parke taş tamiratı, Geriş Mahallesi Eski Göl Sokak ve Memiş Mahallesi 1. İnönü Caddesi'nde yol yapım çalışmaları, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde yaya ve bisiklet yolu yapımı, Ahmet Akın Kültür Merkezi üst katında konferans salonu yapımı sürüyor. Öte yandan, sağanak yağışın olumsuz etkilerine karşı ilçe genelinde mazgal ve kanal temizliği çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Kocacami Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları kapsamında ise Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı rutin bakımı yapıldı, banklar yenilendi. Ören Mahallesi Yardım Sevenler Parkı ve Zeytinli Park'ta temizlik çalışmaları tamamlandı. Bahçelievler Mahallesi Tulumbacılar Parkı ile Melih Ersezen Parkı'nda bakım ve onarım, İskele Mahallesi Demokrasi Parkı ve Ören Mahallesi Rekreasyon Alanı'nda yeşil alan temizliği, Mahkeme Mahallesi Ahmet Çelik Parkı'nda bakım ve onarım çalışmaları, Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde bitkilerin bakım ve onarımları yapıldı. Kocacami Mahallesi'nde yeni park yapımı çalışmalarında ise çalışmalarda sona gelindi.

Kaynak: ANKA

