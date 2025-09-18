Burhaniye Belediyesi'nden Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Gündüz Bakımevi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açtı.

Burhaniye Belediyesi Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde yapılan açılışa, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Oktay Erbalaban, Tamer Midilli, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi'nin hayırseverleri Ümit Aslan ile Uğur Aslan, Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'nin hayırseveri Nur Çakıroğlu Albak, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İYİ Parti Burhaniye İlçe Başkanı İbrahim Yerel, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Toplamda 120 çocuğa ikinci bir yuva olacak gündüz bakımevi belediye bünyesindeki üçüncü kreş oldu. Öğretmenler Mahallesi, 1070 Sokak, No: 2 adresinde Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanında yer alan, mülkiyeti belediyeye ait olan alana inşa edilen Burhaniye Belediyesi Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi; 3, 4 ve 5 yaş gruplarına yönelik 6 sınıf, yemekhane, oyun-etkinlik alanı, uyku odası, çocuk parkı ve geniş bahçesiyle hizmet verecek.

İlçeye yeni bir eğitim yuvası daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şunları söyledi:

"Burhaniye Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte öncü belediyeyiz. Önceliğimiz, asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına cüzi ücretlerle kreş hizmeti sunmak. Kadınların iş hayatına katılabilmeleri için desteğimizi sürdürüyoruz. Okul öncesi eğitim veren gündüz bakımevlerimizde çocuklarımız hem güvenli bir ortamda eğitim alıyor, hem de yaşıtlarıyla keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buluyor. Bu değerli projeye katkılarından dolayı da Aslan Yol İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aslan ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Burhaniye'mize hayırlı uğurlu olsun."