Burhaniye Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları

Burhaniye Belediyesi, doğal gaz döşeme işlemlerinin tamamlandığı bölgelerde modern parke taşları ile yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 15 bin metrekare parke taşı döşenerek yollar vatandaşların kullanımına sunuldu.

03.05.2025 09:54  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, doğal gaz döşeme çalışmalarının bittiği bölgelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında ilçenin birçok noktasında modern ve dayanıklı parke taşı döşendi.

Bahadınlı Mahallesi'nden Burhaniye istikametine gidilen yolda Yunus Mahallesi Kavakdibi Caddesi bölgesinden başlayan çalışmalar, Mahkeme Mahallesi Sanayi Caddesi, Memiş Mahallesi Hamdi Bey Caddesi, Geriş Mahallesi Küçükgeriş Caddesi'nden E-87 karayoluna kadar devam etti. Yaklaşık 15 bin metrekare parke taşı döşenerek yapımı tamamlanan yollar vatandaşların kullanımına açıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'de ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlçemiz genelinde tamamladığımız yol çalışmaları, mahalle sakinlerimizin ve sürücülerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Granit kozak taşlarının zamanla yıpranması nedeniyle yapılan bu değişimle yollarımız hem estetik hem de işlevsel olarak daha modern bir görünüme kavuştu. Burhaniye'mize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Burhaniye, Ulaşım, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:00:01. #7.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.