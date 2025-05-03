Burhaniye Belediyesi'nden Yol Yenileme Çalışmaları

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, doğal gaz döşeme çalışmalarının bittiği bölgelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında ilçenin birçok noktasında modern ve dayanıklı parke taşı döşendi.

Bahadınlı Mahallesi'nden Burhaniye istikametine gidilen yolda Yunus Mahallesi Kavakdibi Caddesi bölgesinden başlayan çalışmalar, Mahkeme Mahallesi Sanayi Caddesi, Memiş Mahallesi Hamdi Bey Caddesi, Geriş Mahallesi Küçükgeriş Caddesi'nden E-87 karayoluna kadar devam etti. Yaklaşık 15 bin metrekare parke taşı döşenerek yapımı tamamlanan yollar vatandaşların kullanımına açıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'de ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlçemiz genelinde tamamladığımız yol çalışmaları, mahalle sakinlerimizin ve sürücülerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Granit kozak taşlarının zamanla yıpranması nedeniyle yapılan bu değişimle yollarımız hem estetik hem de işlevsel olarak daha modern bir görünüme kavuştu. Burhaniye'mize hayırlı olsun" dedi.