Burhaniye Belediyesi'nden İlçedeki Spor Kulüplerine Nakdi Destek

02.02.2026 15:08  Güncelleme: 16:19
Burhaniye Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine toplam 1 milyon 200 bin TL maddi destek sağladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını belirtti.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine toplam 1 milyon 200 bin TL destek verdi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kulüplerimizin daha güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Burhaniye Belediyesi; Burhaniye Belediyespor, Burhaniye Körfez Gücü Kulübü, Burhaniyegücü Spor Kulübü, Kuzey Ege Gelişim Kulübü, Burhaniye Ören Spor Kulübü ile Burhaniye Ören-Pegasus Spor Kulübü'ne maddi destekte bulundu. Bu kapsamda düzenlenen protokolün imza törenine; Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını belirten Deveciler, "İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerimiz, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde ve spor kültürünün gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Burhaniye Belediyesi olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kulüplerimizin daha güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

