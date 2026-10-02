Burhaniye Belediyesi yapı dosyaları için kurumsal arşiv çalışması başlattı

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde bulunan yapı dosyalarının düzenlenmesi ve sistemli şekilde arşivlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmayla belediyenin kurumsal hafızasının güçlendirilmesi ve geçmiş dönemlere ait bilgi ve belgelere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Burhaniye Belediyesi, yapı dosyalarının düzenlenmesine yönelik kurumsal arşiv çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde yer alan yapı dosyaları incelenerek belirli bir sistem dahilinde tasnif ediliyor. Çalışmalarla belediyenin geçmiş dönemlere ait bilgi ve belgelerinin daha düzenli, güvenli ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Kurumsal arşiv çalışmaları çerçevesinde kullanılan yazılımın geliştirilmesi, teknik altyapının oluşturulması, sistem güvenliği, kullanıcı yetkilendirmeleri, kullanıcı eğitimleri ve teknik destek süreçleri, Burhaniye Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

PERSONELE YÖNELİK EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR

Çalışma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapan ilgili personele yönelik kurumsal arşiv sistemi ve yürütülecek çalışmalara ilişkin eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerle personelin arşiv süreçleri, sistem kullanımı ve dosyaların düzenlenmesine ilişkin uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri sağlanıyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde başlatılan çalışmaların, ilerleyen süreçte belediyenin diğer müdürlüklerinde bulunan dosyaların da düzenlenmesi ve arşivlenmesiyle devam etmesi planlanıyor.