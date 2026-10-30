Burhaniye\'de AVM projesi için kasım ayında ihaleye çıkılması planlanıyor

(BALIKESİR) - Burhaniye'de Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgede yaşama geçirilmesi planlanan alışveriş merkezi (AVM) projesi, Belediye ve Mimarlar Odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi. Taslak proje üzerinden yapılan teknik incelemelerde eksiklikler ve geliştirilmesi gereken noktalar ele alınırken, projenin kasım ayında ihaleye çıkarılması planlanıyor.

Burhaniye'de Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeye yapılması planlanan AVM projesine ilişkin Burhaniye Belediyesi ile Burhaniye Mimarlar Odası arasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Tarık Erdil ve Ahmet Demir, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Bozkurt, Erman Pazarbaşı, Aşkıbirce Uzkurt, Murat Dinçer, Salih Can Yenikardaşlar, Osman Akkoç, Hasan Şerin, Muharrem Keskün ve Şevki Yücel, Burhaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Uğur Sevinç, ilçe mimarlarından Onur Dönmez, İlkim Demirbaş, Vefa Aladağ ve Selen Güner Güreli ile belediye bünyesinde görev yapan mimarlar ve teknik personel katıldı.

Toplantıda, taslak aşamasındaki plan ve projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Projenin mevcut durumu değerlendirilirken hazırlanan taslaklar üzerinden teknik incelemeler yapılarak görüş ve öneriler paylaşıldı. Toplantıda, projenin planlama ve tasarım süreçlerine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken katılımcılar tarafından tespit edilen eksiklikler ve dile getirilen eleştiriler üzerinde duruldu; projenin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirilerek yapılması gereken düzenlemeler ele alındı.

Toplantıda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve sunulan görüş ve öneriler doğrultusunda projeye son şeklinin verilmesinin ardından kasım ayı içerisinde ihaleye çıkılması planlanıyor.