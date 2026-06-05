Burhaniye Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nü Çeşitli Etkinlikler ile Kutladı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sıfır atık farkındalığını güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Burhaniye Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğretmenler Mahallesi Plajı'nda başlayan etkinliklerde; T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Körfez Şube Müdürü Tuncay Anılır, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyeleri Muharrem Keskün, Esra Arıcı ve Hasan Şerin, BASKİ Burhaniye Şefi Yunus Emre Vural, belediye birim müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımlarıyla atık toplama çalışması gerçekleştirildi. Sahil boyunca yapılan temizlik çalışmasıyla çevre kirliliğine dikkat çekildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Atık toplama etkinliğinin ardından program, Özgürlük Parkı'nda devam etti. Başkan Deveciler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Alanda kurulan "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi" de vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergide geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çalışmalar sergilenirken, katılımcılara sıfır atık uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Program kapsamında Burhaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye giren katılımcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Böylelikle düzenlenen kampanya ile atık pillerin çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılmasının önemi vurgulandı.

YARATICI ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ

Etkinlik alanında çocuklar için hazırlanan sıfır atık temalı masa oyunları da yoğun ilgi gördü. Sıfır atık resim boyama etkinliği, sıfır atık oyunları, şişe kapaklarından dama oyunu ve geri dönüşüm atölyesi gibi etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı. Gün boyunca ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 'Atıklardan Anı Köşesi'nde ise geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan yaratıcı çalışmalar sergilendi.

Çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sürdürülebilir bir gelecek için çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.