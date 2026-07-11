Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Geçici Pazar Yerine Ziyaret - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Geçici Pazar Yerine Ziyaret

11.07.2026 09:37  Güncelleme: 10:30
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Bahçelievler Mahalle Pazarı'nın yenileme çalışmaları öncesinde oluşturulan geçici pazar alanında incelemelerde bulundu, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Bahçelievler Mahalle Pazarı'nda başlayacak yenileme çalışmaları öncesinde oluşturulan geçici pazar alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Ali Kemal Deveciler, mevcut Bahçelievler Mahalle Pazarı'nda gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle oluşturulan geçici pazar yerini ziyaret etti. Ziyarette Deveciler'e Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Zabıta Müdürü Cesur Akbulut eşlik etti. Geçici pazar alanında yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyen Başkan Deveciler, ilgili birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından pazar esnafını ziyaret eden Deveciler, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek "hayırlı işler" dileklerini iletti. Deveciler, vatandaşların alışverişlerini daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi, pazar esnafının ise faaliyetlerini herhangi bir mağduriyet yaşamadan sürdürebilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bahçelievler Mahallesi Pazarı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlanıncaya kadar hizmet verecek geçici pazar alanında; temizlik, güvenlik, ulaşım ve pazar düzenine yönelik kontrollerin belediye ekipleri tarafından düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ali Kemal Deveciler, Yerel Haberler, Bahçelievler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Geçici Pazar Yerine Ziyaret - Son Dakika

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