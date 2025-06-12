Burhaniye'de 'Kurban Psikolojisi' Semineri Düzenlendi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde görevli Psikolojik Danışman Zerya Demir, Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde "Kurban Psikolojisi Nedir" başlıklı bir seminer verdi. Seminerde, bireylerin mağduriyet algısı ve bu algının günlük yaşam üzerindeki etkileri ele alındı.

Farkındalık çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi'nde görevli Psikolojik Danışman Demir'in verdiği "Kurban Psikolojisi Nedir" seminerinde; mağduriyet algısı ve bunun günlük yaşama etkilerini anlattı.

Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki seminerde, kurban psikolojisinin bireylerin özgüvenini nasıl zedelediği ve sosyal ilişkilerini nasıl olumsuz etkilediği üzerinde durularak, mağduriyet döngüsünden çıkış için farkındalık geliştirme ve aktif rol alma konularına vurgu yapıldı.