Burhaniye Belediyesi'nden Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne Özel Farkındalık Etkinliği

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi'nin 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle vatandaşlara sıfır atık ve gıda israfı konusunda farkındalık kazandırıldı. Etkinliğe katılanlara bez çanta dağıtılırken, geri dönüşüm çalışması yapan çocuklar da ödüllendirildi.

Burhaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Ahmet Demir, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt ve Muharrem Keskün, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Murat Bektaş ile birim personeli ve vatandaşlar katılım sağladı.

Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan stantta, sıfır atık yaklaşımı ve özellikle gıda israfının önlenmesine yönelik bilgilendirici notlar ve görseller, şövaleler aracılığıyla vatandaşların dikkatine sunuldu. Etkinlik boyunca, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yaratıcı ürünler ortaya koyan çocuklar ödüllendirilerek teşvik edildi. Böylelikle çevre bilincinin erken yaşlarda gelişmesine katkı sağlandı. Başkan Deveciler, dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti.