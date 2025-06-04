Burhaniye'de Trafik Denetimleri: Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri, motorlu ve motorsuz araçlarda sürücülere yönelik yaptığı denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Burhaniye Belediyesi, ilçede trafiğe kapalı alanlarda düzeni sağlamak, yaya güvenliğini artırmak ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan UKOME kararının uygulanabilirliğini sağlamak üzere yaptığı denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, 380 sayılı UKOME kararı gereğince yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.