Burhaniye\'de Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, taş ocağı şantiyesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitköy Mahallesi 28087. Sokak'taki özel bir şirkete ait taş ocağı şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle konteyner tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.