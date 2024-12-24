Burhaniye'de Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Burhaniye'de Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Burhaniye\'de Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.12.2024 09:48
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, taş ocağı şantiyesinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitköy Mahallesi 28087. Sokak'taki özel bir şirkete ait taş ocağı şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle konteyner tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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