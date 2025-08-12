Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayaklı yolu üzerinde bulunan bir otelin önündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Burhaniye Belediyesine ait 4 itfaiye aracı, 2 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın bölgesinde, yaklaşık 30 dönüm alan ve 1 sera zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Burhaniye'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?