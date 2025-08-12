Burhaniye'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayaklı yolu üzerinde bulunan bir otelin önündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Burhaniye Belediyesine ait 4 itfaiye aracı, 2 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın bölgesinde, yaklaşık 30 dönüm alan ve 1 sera zarar gördü.