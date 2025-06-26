Burhaniye\'de Yangın: Samanlar Alev Aldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir tarım işletmesinde samanların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Çoruk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım işletmesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangına ilk olarak Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Burhaniye Belediyesinden su tankeriyle müdahale edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 2 kepçe ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğinden bir su tankeri daha takviye olarak sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İşletmede büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.