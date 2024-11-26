Burhaniye\'de Yeni Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı Başladı

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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle kapatılan Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksek Okulu'nun yeni binasını yapmak için çalışmalara başladı.

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi'ne ait Çoruk Mahallesi'nde yer alan Burhaniye Meslek Yüksekokulu binası, depreme dayanıksız olması sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetleri durdurularak kapatılmıştı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne taşınan Meslek Yüksekokulu'na yeni binasını kazandırmak için Belediye tarafından çalışmalara başlandı.

Faaliyeti durdurulan binayı ve arsasını tahliye ederek Burhaniye Belediyesi'ne bırakması koşulu ile mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Balıkesir Üniversitesi'ne tahsisli Ören Mahallesi'ndeki alana, Yüksekokul Binası inşaatı yapımı için protokol imzalandı.

12 derslik, iki bilgisayar laboratuvarı, öğrenci ve idari kısımlar, yemekhane, kantin, konferans salonu gibi alanların olacağı kompleks yapının kaba ve ince inşaatı Belediye tarafından yapılarak hizmete sunulacak.

Eğitimin önemine vurgu yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, projeye ilişkin, "İlçemizde yaşayan her kişi için sorumluluk duyma prensibimiz gereği, yükseköğrenim eğitimleri için ilçemize gelen gençlerimizin eğitim koşullarını iyileştirmemiz bizim için önemli bir konuydu. Yeni yapılacak MYO binasının inşaatı, mevcut fakültenin karşısına belediyemiz tarafından yapılacak. Balıkesir Üniversitesi'nin ilçemizdeki bölümleri de böylelikle ilçe merkezimizde birleştirilmiş olacak. Bizlere emanet gençlerimizin, daha güzel ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına koyduk. Böylelikle Burhaniye'mize Meslek Yüksek Okulu'nu tam anlamı ile kazandırmış olacağız" diye konuştu.