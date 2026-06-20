Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Pazar Yeri İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Pazar Yeri İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

20.06.2026 09:34  Güncelleme: 10:32
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Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni pazar yeri projesi kapsamında geçici pazar alanını düzenleyerek esnafın kesintisiz hizmet vermesini ve vatandaşların alışveriş yapabilmesini sağladı.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde yapılacak yeni pazar yeri projesi kapsamında geçici pazar alanını oluşturdu. Çalışmalarla pazar esnafının faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi ve vatandaşların alışveriş hizmetinden aksamadan yararlanması hedefleniyor.

Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde hayata geçirilecek yeni pazar yeri projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yapım aşamasına yaklaşmasıyla birlikte, mevcut pazar esnafının mağduriyet yaşamaması ve vatandaşların alışveriş hizmetinden kesintisiz şekilde yararlanabilmesi amacıyla geçici pazar alanı düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

SOSYAL DONATI ALANLARI YER ALACAK

Bahçelievler Mahallesi 2776. Cadde üzerinde belirlenen geçici noktada, pazar tezgahlarının düzenli ve kontrollü şekilde kurulabilmesi için ekipler tarafından çizgi çalışması yapıldı. Yol ve çevre güvenliği önlemleri alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında, esnafın tezgah yerleşimini kolaylaştıracak alanlar işaretlendi. Bahçelievler Cuma Pazarı'nın yenilenmesine yönelik proje ile hem esnafın daha uygun koşullarda hizmet vermesi hem de vatandaşların daha konforlu, düzenli ve erişilebilir bir alışveriş ortamına kavuşması hedefleniyor. Toplam 4 bin 10 metrekarelik alanda planlanan proje, tezgah yerleşimleri esnafın çalışma koşulları ve vatandaşların rahat hareket edebilmesi gözetilerek hazırlandı. Proje kapsamında ayrıca zabıta birimi, çay ocağı, bebek bakım odası ve engelli erişimine uygun tuvaletler gibi sosyal donatı alanlarının da yer alması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi, Bahçelievler Pazar Yeri İçin Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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