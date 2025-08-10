Burhaniye\'deki Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalında çıkan yangın söndürüldü.

Burhaniye'ye bağlı Çallı Mahallesindeki arazide bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale için Edremit Orman işletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 helikopter ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğinden 1 itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.