Burhaniye Devlet Hastanesi\'nde görevli doktor Bingüllü Adana\'da toprağa verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 24 Ekim'de özel teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü doktoru Op. Dr. Şahin Bingüllü'nün cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Yaşamını yitiren 60 yaşındaki Bingüllü'nün cenazesi, görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'nde dün düzenlenen törenin ardından Adana'ya getirildi.

Cenaze, merkez Çukurova ilçesinde Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Namaza Bingüllü'nün kendisi gibi hekim olan oğlu Oğuzhan Bingüllü ile ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kara Ada açıklarında 24 Ekim akşam saatlerinde özel bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu 9 kişiden 8'i kurtarılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, kayıp olduğu bildirilen Bingüllü'nün cenazesine de sabah saatlerinde ulaşılmıştı.